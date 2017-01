Fluchtursachen beseitigen! Flüchtlingsrechte verteidigen! Abschiebungen ächten und verhindern! Tödliche Abschottung beenden!

Diese Forderungen bilden den Ausgangspunkt der "Aktionskonferenz Solidarity4all", die am Samstag, den 28. Januar in Karlsruhe stattfindet. Vormittags werden in Vorträgen verschiedene Aspekte des Themas vertieft, am Nachmittag sollen in Workshops praktische Schritte zur Umsetzung der Forderungen geplant werden, anhand von Themen wie Gesetzesänderungen, Abschiebungen, Fluchtursachen, oder auch Welcome-Cities. Wir sprachen mit der Rechtsanwältin Brigitte Kiechle, die auf der Konferenz zum Thema "Neoliberale Flüchtlingspolitik - soziale Spaltung oder gleiche Rechte und Solidarity4all" spricht.