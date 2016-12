New York Times fordert Europa auf, die Politik der Toleranz nicht aufzugeben

In ihrem Editorial fordert die liberale New York Times die europäischen Politiker auf, auch angesichts von Anschlägen wie in Berlin, weiter eine Politik der Toleranz gegenüber Muslimen beizubehalten. „Nach jeder Attacke, sei es auf einen Weihnachtsmarkt, sei es auf eine Moschee“, schreibt die Zeitung, „wird die Herausforderung an Europa, Toleranz, Einbeziehung und Gleichheit zu verteidigen größer.“ Wenn Europa als ein „Signal der Demokratie“ in einer Welt überleben wolle, die von gewalttätigen Spaltungen geplagt sei, dann solle es diese Werte nicht aufgeben.