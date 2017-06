Niederlande mitschuldig am Massaker von Srebrenica

Ein Berufungsgericht in Den Haag hat den niederländischen Staat zu einer Teilentschädigungszahlung verurteilt und das Land für mitverantwortlich am Tod von 350 bosnischen Männern und Jungen erklärt. Damit bestätigt das Gericht das erste Urteil von 2014, in dem erstmals der Heimatstaat einer UN-Truppe für Kriegsverbrechen Dritter mitverantwortlich gemacht wurde. Bei dem Massaker im bosnischen Srebrenica am 11. Juli 1995 wurden über 8.000 muslimische Bosnier von serbischen Truppen ermordet. Niederländische UN-Blauhelmsoldaten hatten die UN-Schutzzone in Srebrenica damals kampflos den Serben übergeben. Sie waren in der Unterzahl und schlecht auf den Einsatz vorbereitet. 350 Männer und Jungen wurden dabei direkt aus dem UN-Hauptquartier weggeschickt und damit den Serben ausgeliefert, obwohl es genug Anzeichen für Massenerschießungen gab. Für den Tod dieser Menschen wurde den Niederlanden nun vom Gericht eine Mitverantwortung zugesprochen. Aus Sicht der Angehörigen der Opfer geht das Urteil aber nicht weit genug.