Am Mittwoch 1.August brachen die,,Women in Exile,, die Grenze die Deutschland und der Schweiz. Das Our Voice Team war mitten im Geschehen! Wir hörten, wie sie aufriefen nach der Abschaffung von Grenzen, Abschiebungen, Duldung, polizeiliche Brutalität. Wir sahen die Motivation und Determination in ihren Augen. Wir liefen mit nach Basel und fühlten die Emotionen mit! Alles haben wir aufgenommen und Interviews geführt.

Eine Reportage von Rufine und Apo.