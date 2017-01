Obsoletala - schaurig-schöne Klänge aus Indonesien

Was auch immer man mit dem Sound von Obsoletala assoziiert; ein Vampirbiss in irgendeinem arty Schwarzweißfilm oder der Soundtrack zu einem noch zu drehenden Lynch-Western. Ein bisschen okkult und experimentell, ziemlich rudimentär, auf jeden Fall sehr schwarz und atmosphärisch So in etwa klingt die Band aus Jakarta, deren Namen sich aus den Wörtern „obsolet“ und „tala“, was auf Indonesisch "Klang" heißt, zusammensetzt. Eigentlich gar nicht so unbrauchbar, der Sound von Os, Tiff und Marshall. Und auf jeden Fall hörenswert.

Bandpage: https://www.facebook.com/obsoletala/?hc_location=ufi