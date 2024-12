"Obwohl der IS durch die YPG bekämpft wurde, kommt von Deutschland keinerlei Unterstützung"

Am Samstag, den 14. Dezember, fand in Freiburg erneut eine Demonstration gegen die aktuellen türkischen Angriffe auf Rojava statt. Gefordert wurde humanitäre Hilfe für die betroffenen Gebiete - besonders mit dem Hinweis, dass nun Angehörige von Minderheiten, die bereits vor den islamistischen Milizen fliehen mussten, erneut getroffen werden; der Stopp der Waffenlieferungen an die Türkei und die Anerkennung des Widerstands in Rojava. Wir haben bei der Kundgebung auf dem Europaplatz zwei Teilnehmerinnen gefragt, warum sie gekommen sind; außerdem könnt Ihr hier die Eröffnungsrede hören.