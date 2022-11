"In diesen Minuten werden die mutigen HeldInnen von Kobane, die die Welt vor dem IS bewahrten , von der Türkei bombardiert."

Nachdem die türkische Armee am Samstagabend begonnen hat Rojava massiv zu bombardieren, gingen am Sonntag Nachmittag in Freiburg spontan 300 Menschen lautstark auf die Straße. Sie folgten einem Aufruf von Women Defend Rojava. Auch in zahlreichen anderen Städten fanden Demonstrationen statt. Neben Rojava wurden in der letzten Nacht auch das kurdische Mahabad im Iran, eine Hochburg des Widerstands gegen das iranische Regime von den sogenannten Revolutionsgarden angegriffen, die laut Berichten in den sozialen Medien in die Stadt eingerückt sind und wahllos um sich geschossen hätten. Radio Dreyeckland begleitete die Demo gegen den türkischen Angriffskrieg….