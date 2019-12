In Nordostsyrien/Rojava tobt der türkische Besatzungskrieg weiter. Zivile Infrastruktur wird angegriffen, Autobomben explodieren, IS Kämpfer kommen frei und zahlreiche Menschen lassen in der Verteidigung der kurdischen Gebiete ihr Leben. Frieden ist nicht in Sicht und die Welt schaut weg.