Rund 80 Menschen demonstrierten, am 20.1.23, in Freiburg gegen die türkische Angriffsserie der Türkei in Rojava. Die Türkei greife dabei gezielt zivile Infrastruktur der kurdischen Gebiete in Nordost-Syrien an, jedoch auch im Norden des Iraks, so heißt es in den Redebeiträgen.

In einer Rede wurde das Anliegen thematisiert: 2:30

Ein zweiter Wortbeitrag richtete sich an die Passant*innen: 2:07