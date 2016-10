In Merseburg in Sachsen-Anhalt haben zwei betrunkene Männer eine liberianische Familie angegriffen. Die Männer hätten an der Wohnungstür geklingelt und ein Paar und ihr fünfjähriges Kind mit Schlagstock und Schlagring angegriffen. Die Polizei hat die mutmasslichen Täter festgenommen. Sie geht von einem ausländerfeindlichen Hintergrund aus.