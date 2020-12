Schafft es die AfD die Medienpolitik in Deutschland zu beeinflussen? Das ist die Frage, die über dem Regierungsstreit in Sachsen-Anhalt schwebt. Jetzt hat der Ministerpräsident Reiner Haselhoff den Streit beendet und damit wird die bundesweite Erhöhung der Rundfunkgebühren durch Sachsen-Anhalt blockiert . Wenn ein Gewinner aus dem Streit hervorgeht, dann ist es die AfD, so zumindest Michael Lühmann. Wir sprachen mit dem Politikwissenschaftler über ideologische Verstrickungen der CDU mit der AfD.