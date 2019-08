Oh Happy Gay - Die schwule Show im August

In der August-Ausgabe der schwulen Show "Oh Happy Gay" stellen wir Euch MKSM vor. Hinter der Abkürzung verbirgt sich kein geringerer als der begnadete Sänger, Songwriter und Violinenspieler Maksim. Und was es Neues von ihm gibt und was er uns speziell zur CSD-Saison zu sagen hat, darüber sprechen wir mit ihm in einem exklusiven Interview in der Sendung. Dazu gibt es natürlich noch jede Menge Musik.

Stadt.Land.Schwul. Der Podcast von Patrick und Flo

Im zweiten Programmblock haken wir 'mal bei den Junx des Berliner Podcast "Stadt.Land.Schwul" nach, wie der sich in den letzten Monaten so entwickelt hat und wie sie den Berliner CSD erlebt haben.waren ja bereits schon einmal Gäste in unserer Sendung. Das erste Interview kann man hier immer noch nachhören oder auch als Podcast abonnieren.

Fantastische Queerwesen Cover

Im dritten Teil dann stellen wir Euch ein brandneues Buch vor: "Fantastische Queerwesen und wie sie sich finden" vonundaus dem Satyr Verlag . Irgendwie erinnert der Titel an irgendwas. Aber was hat das mit Slam-Poetry zu tun. Und welche Art von fantastischen Queerwesen handelt es sich? Um was es bei dem Buch nun genau geht, das verrät uns- einer der beiden Herausgeber - exklusiv in der Sendung.

Und wir schalten zu unserem rasenden Reporter Alex nach Berlin.

Im Studio: Dieter und Hartmut

