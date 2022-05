Organisation für die Einhaltung der Menschenrechte als "Schande" diffamiert

"Nicht einmal zu Zeiten der schlimmsten Diktaturen in der Region" hätte es das gegeben: Vizepräsidentin und Sprecherin der nicaraguanischen Regierung Rosario Murillo konfisziert OAS-Büro in Managua. So lautet die wenig überraschende, aber doch bedenkliche Nachricht vom 26. April diesen Jahres in der Zeitung Confidencial.

Wir sprachen mit Reinhold von der Städtefreundschaft Frankfurt-Granada, Nicaragua e.V. über ein sich immer weiter verschärfendes politisches Klima in dem mittelamerikanischen Staat.