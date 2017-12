Jahresrückblick 2017 Volume One - Ein Jahr Musikmagazin am Freitag auf Radio Dreyeckland neigt sich dem Ende. Und damit ihr wisst, was ihr denn bei den ganzen Leser-Polls in den Musikzeitschriften hinschreiben sollt, hier eine kleine Handreichung in Form einer Titelauswahl aus den Alben des Jahres 2017. Viel Spass beim Hören. Eure Pippi.