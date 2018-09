Paraguay verlegt Botschaft zurück nach Tel Aviv

Nach nur rund drei Monaten hat Paraguay seine Botschaft in Israel wieder zurück nach Tel Aviv verlegt. Der erst seit einem Monat regierende Präsident Mario Abado kippte damit die Entscheidung seines Vorgängers. Man wolle damit „zu den diplomatischen Bemühungen in der Region für einen anhaltenden Frieden beitragen“, sagte Außenminister Luis Alberto Castiglioni am gestrigen Mittwoch.

Die ursprüngliche Verlegung kam im Zuge der Entscheidung der US-Regierung, mit der Botschaft in die zwischen Israelis und Palästinensern umstrittene Hauptstadt Jerusalem zu ziehen. Einige Länder waren damals der international größtenteils stark kritisierten Entscheidung gefolgt. Die meisten Botschaften befinden sich allerdings nach wie vor in Tel Aviv.

Als Reaktion auf den erneuten Umzug beorderte die israelische Regierung ihren Botschafter aus Asunción zurück und kündigte zudem die komplette Schließung der israelischen Botschaft in Paraguay an.