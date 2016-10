Am heutigen Freitag den 14. Oktober ist Parking-Day in Freiburg. Parkraum soll zum Erlebnisraum werden. „Schaffe Freiräume, wo normalerweise Autos stehen!“ So das Motto der Aktion, zu der u.a. die örtliche Greenpeace Gruppe aufruft. Zwischen 12:00 Uhr und 18:00 Uhr ist hier im Freiburger Sedanquartier eine Versammlung angemeldet. Parkbuchten sollen umgestaltet werden.

Über die Aktion und seine Forderungen für eine Umgestaltung Freiburgs sprachen wir mit Andreas Hege von Greenpeace Freiburg.