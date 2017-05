Wie in den vergangenen Jahren findet auch dieses Jahr ein sogenannter parking day in Freiburg statt. Im Rahmen der Freiburger Aktionstage Nachhaltigkeit veranstaltet Greenpeace Freiburg an diesem Samstag von 11:00 bis 19:00 Uhr den Park(ing)Day. Unterstützt z.B. durch den VCD und das Bürgerforum Sedanquartier/im Grün. Wir haben mit Andreas Hege von Greenpeace gesprochen.