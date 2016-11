Eine pop-archäologische Expedition in den November 1946 - heute mit Musik aus dem Walt Disney Film "Song Of The South" sowie den Hits von Billie Holiday, The Ink Spots, Andy Kirk, Louis Jordan, Roosevelt Sykes und Arthur Crudup, der vor 70 Jahren die Originalversion von Elvis Presleys späterer Debut-Single "That's All Right" veröffentlichte. Im "One Night Stand" gibt es dazu Live-Musik von Lionel Hampton aus dem Aquarium Restaurant in New York City zu hören.