Permanent Grooves am Sonntag, 9. Oktober, 20 Uhr

Eine pop-archäologische Expedition in den Oktober 1946 - heute mit Radio-Aufnahmen von Bing Crosby und Spike Jones sowie den besten Platten aus den US-Airplay-Charts mit Frank Sinatra, Tony Pastor, Frankie Carle und Les Brown sowie selten gespielte Songs aus lateinamerikanisch angehauchten Hollywood-Musicals mit Lina Romay, Ethel Smith, Esther Williams und Xavier Cugat and his Orchestra. South America, Take It Away!