Permanent Waves am Sonntag, 08. Juni 2025, 20 Uhr

Facts und Platten aus dem Juni 1985 - wie immer mit den interessantesten Platten aus den UK Independent Charts. Die beiden erfolgreichsten Platten kamen vor 40 Jahren aus Manchester: New Order meldeten sich sowohl mit ihrer nächsten Single als auch mit ihrem neuen Album eindrucksvoll an der Spitze der Charts zurück. Leidtragender war in diesem Fall Nick Cave, dessen 2. LP "nur" den zweiten Platz der LP-Liste erreichte. Dazu gibt es Indie-KLassiker von den Woodentops, Hurrah! sowie das Chart-Debut von Crime And The City Solution.