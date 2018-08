Permanent Waves am Sonntag, 12.August, 20 Uhr

BACK TO THE ROOTS OF NEW WAVE !

Facts und Platten aus dem August 1978: heute mit dem 2. Album der Londoner Band Wire, die sich wie schon auf ihrem Debut auch mit "Missing Chairs" in völlig neuen musikalischen Welten bewegten. Futuristische Töne gab es auch bei John Peel: Am 8.8.1978 präsentierten The Human League mit "Being Boiled" einen der wichtigsten Meilensteine der elektronischen Pop-Musik. Dazu Musik von The Stranglers, The Jam, Sham 69, The Lurkers und vielen mehr.