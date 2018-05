Permanent Waves am Sonntag, 20. Mai, 20 Uhr

BACK TO THE ROOTS OF NEW WAVE !

Facts und Platten aus dem Mai 1978: das heutige Album der Woche sollte sich als eine der einflussreichsten deutschen Produktionen der Dekade erweisen. Mit ihrem mittlerweile 7. Studio-Album "Die Mensch-Maschine / The Man-Machine" waren Musik und Style der Düsseldorfer Band Kraftwerk noch Jahre später in der britischen Synth-Pop-Szene oder der frühen US Electro-Funk-Gemeinde präsent - und sorgte 1982 sogar für einen Nummer-1-Hit in den britischen Charts. Dazu gibt es Neues von Sham 69, The Lurkers und The Stranglers sowie die Rundfunk-Premiere der nächsten Boomtown Rats-Single in der John Peel Session vom 15. Mai 1978.