BACK TO THE ROOTS OF NEW WAVE !

Facts und Platten aus dem April 1978: das Album der Woche kommt heute von The Vibrators, deren 2.LP "V2" zu einem der letzten Erfolge der ersten britischen Punk-Welle wurde. In den Charts gibt es neues von The Stranglers, den Buzzcocks sowie den ersten Hit von Squeeze - und bei John Peel zu Gast waren vor 40 Jahren The Lurkers und die spätere Synthiepop-Band Landscape, die 1978 aber noch einen gepflegten Brit-Funk darboten.