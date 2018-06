BACK TO THE ROOTS OF NEW WAVE !

Facts und Platten aus dem Juni 1978: das Album der Woche kommt heute von den Bomtown Rats, deren 2. Lp "Tonic For The Troops" die irische Band um Bob Geldof endgültig zu einer der kommerziell erfolgreichsten New-Wave-Bands des Jahres macht. Dazu gibt es neue Singles von The Clash und Wire sowie die Punk-Veteranen Chelsea bei John Peel.