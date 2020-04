Permanent Waves am Sonntag, 19. April, 20 Uhr

Anlässlich des 10. Todestages von Malcolm McLaren gibt es heute die Wiederholung einer Sendung aus dem April 2010, in der noch einmal einige der musikalischen Highlights des Künstlers, Musikers und Managers zu hören waren, der in seiner Zeit nicht nur für die britische Punk-Explosion der 70er Jahre verantwortlich war, sondern sich in den frühen 80ern auch als einer der ersten Europäer erfolgreich mit dem New Yorker Hip-Hop auseinandersetzte. All that Scratching is making me itch!!!