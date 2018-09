Permanent Waves am Sonntag, 23. September, 20 Uhr

BACK TO THE ROOTS OF NEW WAVE !

Facts und Platten aus dem September 1978 - diesmal mit dem 3. Blondie-Album "Parallel Lines", das der Band um Frontfrau Debbie Harry den internationalen Erfolg brachte und Dank einer ganzen Reihe von erfolgreicher Single-Auskopplungen zu einer der erfolgreichsten New-Wave-LPs aller Zeiten wurde. Dazu gibt es Neues von Johnny Thunders, The Ramones und The Buzzcocks , den ersten Hit für Sioxsie & The Banshees sowie Split Enz zu Gast bei John Peel.