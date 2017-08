BACK TO THE ROOTS OF NEW WAVE !

Facts und Platten aus dem August 1977 - heute mit dem 2. Solo-Album von Iggy Pop, das dem US-Rockveteran mit dem Titeltrack "Lust For Life" und der Party-Nummer "The Passenger" vor 40 Jahren gleich zwei seiner erfolgreichsten Hits bescherte. Dazu gibt es die besten New Wave-Platten aus den britischen Charts sowie die Adverts bei John Peel.