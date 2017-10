BACK TO THE ROOTS OF NEW WAVE !

Facts und Platten aus dem Oktober 1977 - das Album der Woche kommt heute von David Bowie, dessen hauptsächlich in Berlin entstandene LP "Heroes" von Teilen der britischen Musikpresse auch als Platte des Jahres gekürt wurde. Daneben gibt es neue Singles von The Clash und den Sex Pistols, einen zukünftigen New-Wave-Disco-Hit der Talking Heads, das XTC-Vinyl-Debut sowie die New Hearts zu Gast bei John Peel.