BACK TO THE ROOTS OF NEW WAVE !

Facts und Platten aus dem Juli 1977 - heute mit dem legendären Live-Sampler THE ROXY LONDON WC2, für den EMI-Produzent Mike Thorne in den ersten Monaten des Jahres 1977 im angesagtesten Club der britischen Hauptstadt die Auftritte von jungen Punk-Bands wie Slaughter And The Dogs, The Adverts, Eater, Wire oder den Buzzcocks aufnahm und so eines der authentischsten Dokumente der frühen Punk-Jahre schuf.