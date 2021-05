Permanent Waves aus den Archiven am 02.05.2021, 20 Uhr

Zum Gedenken an den am 20. April verstorbenen BCR-Frontmann Les McKeown gibt es heute die Wiederholung der Permanent Waves vom 24.5.2015 mit Facts und Platten aus dem Mai 1975 - im Mittelpunkt der damaligen Folge stand die Rollermania und das zweite Album der Bay City Rollers "Once Upon A Star", dass in Grossbritannien für kreischende Teenager, den Hit des Jahres und eine legendäre Tribute-Platte von Nick Lowe sorgte.