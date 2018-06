Pinquin Katharina auf dem Platz der Alten Synagoge

Greenpeace fordert ein Schutzgebiet im antarktischen Weddellmeer, auf einer Fläche, die fünfmal so groß ist wie Deutschland.

Über ein solches Schutzgebiet wird die Antarktis-Kommission CCALMR, an die sich die Kampagne richtet, im Jahr 2018 entscheiden.

Am Freitag macht Pinquin Katharina (das riesiges Maskottchen der Aktionen) Station in Freiburg und kann zwischen 11 und 17 Uhr besucht werden. Katharina informiert über die Ausbeutung der Antarktis, insbesondere den problematischen Fischfang von Krill.

Der lokale Greenpeace Aktivist Markus Wichmann war bei uns im Studio.

https://www.greenpeace.de/antarktis-schuetzen