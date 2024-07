„Wer macht die Moderation?“ – danach folgt Stille – minutenlang.

Alle Teilnehmer:innen des einmal wöchentlich stattfindenden Plenums schauen sich im Raum um. Keine:r ist bereit diese Verantwortung zu übernehmen, bis sich irgendwann eine Person erbarmt.

Es folgen wilde Diskussionen über diverse Themen, es werden KEINE Entscheidungen getroffen, eigentlich hört sich auch niemand wirklich zu.

Die Emotionale äußert ihre Meinung, der Alteingesessene fragt, ob wir hier bei der Psychoanalyse sind?

Das F.A.K.T - Kollektiv verbindet von Improtheater über Akkordeon-Musik zu Tanz verschiedene Elemente um die Zuschauenden humoristisch dazu anzuregen, das eigene Verhalten in Gruppen zu reflektieren.

Denn die Thematik betrifft nicht nur selbstorganisierte Hausprojekte, sondern ist für jede Runde, in der Menschen gemeinsam Entscheidungen treffen, relevant: Schulprojekte, Seminare, Bürgerinitiativen …

Elena vom F.A.K.T Kollenktiv berichtet über die Herangehensweiwsen des Kollektivs



Abmoderation: Vups: Mensch liebt es oder mensch hasst es… Oder mensch findet es mittalmäßig.

Rdl sprach mit Elena, Teil des F.A.K.T. Kollektivs über das Theaterstük Plenum-Drama of a Livetime.