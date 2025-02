Polizei hält kurdische Demonstrierende in Lahr gewaltsam fest

Am Donnerstag abend liefen rund 100 Kurd*innen von Offenburg über die Gemeinde Friesenheim nach Lahr. Der sogenannte "Lange Marsch für die Freiheit Abdullah Öcalans und eine politische Lösung der kurdischen Frage" wurde dort durch die Polizei beendet und etwa 50 Demonstriende im Gebäude des Kurdischen Gemeinschaftszentrum in Lahr Dinglingen festgehalten. Schon während des Marsches über die Bundestraße waren die Demonstrierenden von einem massiven Polizeiaufgebot begleitet worden.

Nach Angaben der Polizei soll es am Abschluss der Demo Auflagenverstöße gekommen sein. Teilnehmende der Demo hätten sich vermummt. Als die Polizei die Personalien einiger teilnehmenden festellen wollte sollen Gegenstände aus den Reihen der Demonstrierenden geschmissen worden sein und es zudem sei gegen die Beamt*innen gespuckt worden. Sowohl die Menschen im Gebäude, als auch im Hof wurden polizeilich behandelt.

Während der Maßnahme an einigen eingekesselten Teilnehmenden kam es vermehrt zum Einsatz von Gewalt seitens der Polizei. Mehrere Fixierungen auf dem Boden und Schläge auf den Kopf führten zu mehreren Platzwunden, welche dann durch Notärzte versorgt werden mussten.

Durch das massive Polizeiaufgebot wurde der gesamte Straßenabschnitt über mehrere hundert Meter abgesperrt. Ein LKW versperrte die Sicht auf die Durchführung der Maßnahmen und Beobachtenden wurden verwiesen außerhalb des Sichtbereichts der Maßnahmen zu bleiben.

Der Lange Marsch oder Meşa Dirêj ist ursprünglich eine Demonstrationsform der Kurdischen Jugendbewegung und wird seit Jahren auch in Deutschland durchgeführt. Am Freitag den 14. Februar soll der Demonstrationszug ab 8 Uhr vom Dietenbach aus in Freiburg weitergeführt werden. Zuvor gab es Märsche in Heilbronn Ludwigsburg und Böblingen, die ohne das Einschreiten der Polizei abliefen. Am Samstag findet eine Demonstration in Straßburg statt. Wir haben mit unserem Korrespondenten in Lahr, Flo, gesprochen.