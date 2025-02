Repression und die Kurdische Frage

Der lange Marsch für die physische Freiheit von Abdullah Öcalan und die Lösung der Kurdischen Frage fand vom 09.02-15.02.2025 statt.

An den letzten beiden Tagen habe ich den langen Marsch teilweise begleitet. Ich konnte mit mehreren teilnehmenden Personen vor Ort sprechen und habe mich der großen internationalistischen Demonstration in Strassbourg am 15.02.2025 angeschlossen. Der lange Marsch war während dieser Woche von Repression und Gewalt betroffen. In einem Interview erzählt eine Aktivistin mehr über die Geschehnisse.

Das Lied, was in diesem Beitrag in Bruchstücken immer wieder eingespielt wird heißt "Bendava Me Ye" und ist ein Song für den Tişrîn-Widerstand. Die Kunst- und Kulturgemeinschaft Hunergeha Welat aus Rojava hat diesen Song veröffentlicht.