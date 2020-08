Polizei soll sich nicht einfach bei Corona-Gästelisten bedienen

Wegen Corona machen wir so ziemlich alle Angaben auf Gästelisten, was wir sonst nicht täten. Eine feine Sache meinen Polizeibehörden, die nach Zeug*innen oder Verdächtigen suchen. Nicht alle sind aber davon überzeugt, dass ein Mehr an Überwachung immer gut ist. Manchem mag auch deshalb die Lust an wahrheitsgemäßen Angaben vergehen. Auf der Webseite "Verfassungsblock" hat sich Jan Fährmann gegen einen ungeregelten Zugriff der Polizei auf die Listen ausgesprochen. Im Interview mit Radio Dreyeckland erklärt er seine Bedenken und fordert eine gesetzliche Einschränkung oder sogar ein totales Zugriffsverbot auf die Listen außer zum Zwecke der Seuchenbekämpfung zu dem sie eigentlich angelegt werden.

Jan Fährmann ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für öffentliche und private Sicherheit in Berlin.