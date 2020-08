Seit dem Tod von George Floyd demonstrieren immer wieder Menschen gegen Polizeigewalt, vor allem in den USA, aber auch hier in Deutschland. Wie oft die Polizei ungerechtfertigt Gewalt einsetzt, ist aber unklar, weil es dazu kaum Zahlen gibt. Laila Abdul-Rahman arbeitet an der Universität Bochum in einem Forschungsprojekt zu diesem Thema. Muriel hat sie zunächst gefragt, wie Polizeigewalt überhaupt definiert ist.