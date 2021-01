Popstar vs. Langzeitpräsident

Vom Ghetto-Kind zum nächsten Präsidenten? Robert Kyagulanyi alias Bobi Wine ist der Oppositionskandidat mit den besten Chancen bei den Präsidentschaftswahlen in Uganda am 14. Januar. Sein Werdegang ist ungewöhnlich: Aufgewachsen in einem der ärmsten Stadtteile der Hauptstadt Kampala, wurde er zunächst als Popmusiker weit über Uganda hinaus bekannt. Immer wieder äußerte er sich politisch und engagierte sich gegen Ungleichheit und Armut. Jetzt fordert der als „Ghetto-Präsident“ bekannte Kyagulanyi den Amtsinhaber Museveni heraus – und könnte dem autoritär regierenden Langzeitpräsidenten tatsächlich gefährlich werden.

Ein Beitrag von Antonia Vangelista.