Post will Angestellten kaum mehr zahlen, trotz massiver Arbeitsverdichtung in der Coronakrise

Nach einer gut einwöchigen Pause gehen an diesem Freitag in Baden-Württemberg die Warnstreiks im Tarifkonflikt bei der Deutschen Post weiter. Auch in Freiburg wird die Paketzustellung bestreikt. Die Deutsche Post bietet den Beschäftigten eine Tariferhöhung von 1,5 Prozent an. Die Gewerkschaft ver.di fordert für die rund 140.000 Tarifbeschäftigten eine Tarifsteigerung von 5,5 Prozent für zwölf Monate. Die Ausbildungsvergütungen sollen für jedes Ausbildungsjahr monatlich um 90 Euro erhöht werden.

Über den Warnstreik haben wir mit Deniz Zengin von der Gewerkschaft ver.di gesprochen.

