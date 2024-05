In dieser Sendung haben wir über das Buch Giovanni's Room von James Baldwin geredet, kurz das Buch King and the Dragonflies von Kacen Callender angesprochen und den IDAHOBIT (International day against homophobia, biphobia and transphobia) am 17.5.24 erwähnt.

Mit guter Musik und viel Buchtalk, hört gerne rein :)

Euer PrideTime-Team

Instagram: radio.pridetime, E Mail: pridetime@rdl.de