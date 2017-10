Pro-choice Rally in Irland

Zehntausende demonstrierten vergangenen Samstag in Dublin für eine Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen. Der ‘March for Choice’ fand statt nur wenige Tage, nachdem die Regierung angekündigt hatte, ein Referendum in der Sache im nächsten Jahr abzuhalten. Irland hat eines der striktesten Anti-Abtreibungsgesetze der Welt: In dem katholisch geprägten Land ist ein Abbruch nur erlaubt, wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist. Jetzt werden Rufe laut, den achten Zusatz der irischen Verfassung außer Kraft zu setzen, welcher einem ungeborenen Kind die gleichen Rechte wie der Mutter zugesteht. Auch die Vereinten Nationen sowie der Europarat drängen Irland zur Entkriminalisierung.

Jedes Jahr reisen tausende irische Frauen für einen Abbruch ins Ausland, vor allem nach England, wo ein Abbruch bis zur 24. Schwangerschaftswoche möglich ist.