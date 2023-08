Protest gegen geplante Erhöhung der Schwimmbadpreise in Freiburg

In der ersten Gemeinderatssitzung nach den Sommerferien steht die Anpassung der Eintrittspreise der Freiburger Bäder“ auf der Tagesordnung. Es ist davon auszugehen, dass die Stadt in diesem Zusammenhang eine Erhöhung der Preise vorschlagen wird. Bisher kostet der Eintriitt in die Bäder 4,50 €, ermäßigt 3 €. Die Eine-Stadt-Für-Alle-Fraktion hat eine Petition erstellt um gegen die geplante Erhöhung zu protestiert. (badespass-fuer-alle.de) Wir haben mit Gregor Mohlberg von der Eine-Stadt-Für-Alle-Fraktion gesprochen.