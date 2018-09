Proteste gegen Räumung im Hambacher Forst

Am Sonntag haben nach unterschiedlichen Quellen zwischen 4000 und 9000 Menschen gegen die Räumung von Baumhäusern und die geplante Rodung des Hambacher Forsts protestiert. Nachdem einige AktivistInnen versucht hatten, in den von der Polizei besetzten Wald einzudringen trieb sie die Polizei mit Dienstknüppeln zurück. Nach Polizeiangaben übten auch einige DemonstrantInnen Gewalt aus. Nach Zählung der Polizei wurden drei Polizisten und fünf DemonstrantInnen verletzt. Außerdem nahm die Polizei 17 Personen fest. Die Räumung der letzten Baumhäuser will die Polizei heute morgen fortsetzen.

Indessen ist die Propaganda-Schlacht um den Hambacher Forst wild entbrannt. Das Magazin Focus bezeichnete die DemonstrantInnen als „Wutbürger“ und die Frankfurter Allgemeine Zeitung verglich die „Waldbesetzer“ mit „Reichsbürgern“. Das finden wir bei RDL einen doch eher unpassenden Vergleich.