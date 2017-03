Prozess gegen die sogenannte „Bürgerwehr Freital“ beginnt in Dresden

In Dresden beginnt heute der Prozess gegen die „Gruppe Freital“ oder sie sich selbst genannt hat: „Bürgerwehr Freital“. 7 Männern und einer Frau wirft die Bundesanwaltschaft unter anderem versuchten Mord und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vor. Sie sollen mehrere Anschläge auf Flüchtlinge, FlüchtlingsunterstützerInnen und ein linkes Wohnprojekt in Dresden begangen haben. Bei den Anschlägen wurden Rohrbomben und besonders wirksame Böller aus Tschechien eingesetzt, die die Sprengkraft von 150 in Deutschland zugelassenen Böllern haben sollen.

Über einen abgeschirmten Kommunikationskanal, der auf ihren Handys gefunden wurde, sollen konkrete Verabredungen zu Anschlägen entdeckt worden sein. Außerdem fielen Sprüche wie „Alle töten, diese Parasiten“ und „Wir sind Nazis bis zum bitteren Ende“.