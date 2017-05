Psychisch kranke Menschen werden sehr häufig Opfer von Gewalt

Am 4. Mai wurde ein psychisch kranker Mann in einer Reha-Einrichtung in Emmendingen von einem angehenden Polizisten erschossen. Der Leiter der Einrichtung hat der Darstellung des Vorfalls durch die Polizei in wichtigen Punkten widersprochen. Demnach war die kritische Situation, in der der nicht als gewalttätig bekannte Bewohner rebellierte, bereits vorbei, als die beiden von einem Wachdienst gerufenen Polizisten ohne irgendjemanden nach dem Umständen zu fragen mit gezogener Waffe sofort in die Küche gingen und den Bewohner, der am Tisch saß, anschrien und ihn aufforderten, das Messer, welches er in Händen hielt wegzulegen und sich auf dem Bauch auf den Boden zu legen. Sicher keine deeskalierende Strategie im Umgang mitn einem psychisch kranken. Wenn diese Darstellung stimmt, so hat die Polizei die Situation, die zu den Schüssen führte, durch völlig unangemessenes Eingreifen selbst herbeigeführt. Es war dern 7. Todesschuss durch einen deutschen Polizisten seit Jahresbeginn. 6 der Erschossenen sollen psychische Erkrankungen gehabt haben.

Dass die Polizisten der Situation wohl nicht gewachsen waren, hat außer mit fehlender Ausbildung für solche Situationen auch damit zu tun, dass psychisch kranke Menschen oft als potentiell gefährlich angesehen werden. Das Bild ist einseitig. Professor Tilman Steinert von der psychiatrischen Klinik in Weissenau hat zur Gewalt geforscht, der psychisch kranke Menschen häufig ausgesetzt sind. Demnach sind sie weitaus häufiger Opfer als Täter bei Gewalttaten. Dies erläuterte Steinert auch im Interview mit Radio Dreyeckland.