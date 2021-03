Die Münzgasse 13 in Tübingen ist besetzt

Seit Jahren versuchen die Bewohner*Innen der Münzgasse 13 in Tübingen das Haus in dem sie leben zu kaufen. Gesprächsanfragen an den Eigentümer, das Studierendenwerk, blieben erfolglos, weshalb sich die Bewohner*Innen sich nicht anders zu helfen wussten als die Zahlung der Miete einzustellen. In der Hoffnung das wenn das Geld nicht aufs Konto fließt, dann den Bewohner*Innen zugehört wird.

Für das Haus ist dies auch nicht die erste Besetzung, über die aktuelle Situation, der Motivation und dem Konflikt mit dem Studierendenwerk sprachen wir mit Bewohner*Innen der Münze13.