Rostyslav Kosyura war, nachdem er den größten Teil seiner Jugend im Ausland verbracht hatte, in sein Geburtsland Ukraine zurückgekehrt. Zusammen mit seiner Ehefrau beteiligte er sich an humanitären Projekten, kämpfte gegen Korruption im Bildungswesen. Nun sieht er sein Land in einem Kampf auf Leben und Tod. Dass es Putin um die Sicherheitsinteressen Russlands geht, glaubt er kein bisschen.