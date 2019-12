Quer durch Europa und zurück

Die Geschichten jüdischer Familien in Europa führen häufig durch viele Höhen und Tiefen. Die Verfolgung während des Holocausts ist dabei oft eines der besonders traurigen Kapitel. Doch Juden hatten es in Europa in den letzten Jahrhunderten an vielen Orten und zu vielen Zeitpunkten schwer. Mal wurden sie toleriert, dann wieder vertrieben.

Die jüdische Familie Spronz musste deswegen quer durch Europa reisen. Von Spanien ging es nach Italien, von dort nach Ungarn, Israel und in viele weitere Länder. Gaby Spronz hat sich anderen Familienmitgliedern angeschlossen und die verzweigte Geschichte weiter recherchiert. Über 500 Jahre zurück reicht die Familienchronik. Heute Abend erzählt er davon in der Theaterbar.

Isabel hat sich vorher mit Gaby Spronz unterhalten.