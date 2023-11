Heute Abend liest um 20 Uhr der Schriftsteller und Drehbuchautor Peter Probst in der TheaterBar, in der Reihe "Kopfstand", aus seiner autofiktionalen Trilogie. Im Gespräch mit Radio Dreyeckland erklärte er, was genau das Publikum erwartet, dem die Veranstaltenden in der Ankündigung das Prädikat "urkomisch und mit trockenem Humor" verliehen haben.