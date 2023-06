Rätinnen im Einstimmigkeitsmodus: Beschlossen Mooswald Mitte, OBI Basler Nachnutzung, Haid-Neubau, und Zinklern Umlegung

Ob es am drückend schwülen Ratssaal lag oder am friedvollen post Pfingst- und vor Sommerpausenlaune die Rätinnen im Bauausschuss erledigten ihr Beschlusspensum oft genug selbst ohne weitere Fragen oder Debatte

Die Änderungen des Flächennutzungplan und den Aufstellungsbeschluss mit Plankonzept für den Bebauungsplan Mooswald- Mitte. Hier liegen vor allem Wohnungen im Eigentum der FSB/FSI - Drachenweg-Ochsenstein- Rasenweg -Hutweg. Der Bebauungsplan sieht die Möglichkeit von Abrissen und grundlegenden Neubebauungen vor. Er hat aber massive Problem nicht nur mit Grundwasser und und dem Untergrund einer alten, aber verfüllten Kiesabbaugrube. 16:56

Die Anordnung des Umlegungsverfahren in Zinklern in Lehen 2:10

Die Flächennutzungsplan Änderung statt Sondernutzung OBI Einzelhandel künftig Mischbebauung sowie ein beschleunigtes Verfahren für einen Hochbau am Haid Eingang Besanconalleee/ Munzingerstr

10:29



Alle erfolgten einstimmig.

Zwei weiter Vorlagen müssen in den Gemeinderat:

Das Bauvorhaben der AWO zur Erweiterung der Seniorenanlage auf acht Stockwerke wird dort mit Bebauungsplanänderung und Durchführungsvertrag kaum auf Widerstand stossen. 4:14

Gleiches dürfte auf den knapp 8Millionen€ teuren Umbau des Gebäudes der Feuerwehr und Ortschaftsverwaltung Lehen gelten.11:23

Ein Thema unter Verschiedenes erregte jedoch erkennbar Widerspruch im stickigen Ratssaal. Die gewünschte Fixierung eines Veranstalters auf den Eschholzpark für das PublicViewing der EM 2024 natürlich nur für Deutsche Spiele 14:27



kmm

Die Themen Moltke und SedanCafe siehe eigener Beitrag. Das Verwaltungs Statement zu Dietenbachwald ist beim Update dazu enthalten.