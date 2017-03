rêve.avant.tout.xiv - Die Intensität des Verweilens

Die vierzehnte Sendung von rêve.avant.tout lädt ein zu einer Daseinsergründung im Zuge des musikalischen Verweilens. Ob der "Schönste Tag in meinem Leben" von Tocotronic, die lakonischen Verse von Isolation Berlin oder die Leidenschaft von PJ Harvey; sie alle berühren auf ihre jeweils eigene Weise. Daneben eröffnen die Postrock-Klänge von Explosions in the Sky, Mogwai und Esmerine Gelegenheiten zum Sich-treiben-Lassen. Die Feinfühligkeit der Songs wird komplementiert durch den klanglichen Druck manch einer angezerrten Gitarre und tragende Percussion. Bei Dirty Three ist es die charakteristische Geige, welche den Fluss der Musik mit viel Emotion vorantreibt. Die Sendung wird vollendet mit dem mehr als eindringlichen Song "Blood" von Algiers sowie dem hypnothisch-sphärischen "You have arrived" von Josefin Öhrn & the Liberation.